De Vito: mozione a sostegno attività ristorazione (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Ho depositato una mozione a favore del rilancio delle attivita’ di ristorazione e in particolare di quegli esercizi che, non potendo garantire la ripartenza all’aperto del prossimo 26 aprile perche’ non possono contare su uno spazio esterno al loro locale, risulteranno fortemente penalizzati dalla prossime riaperture.” “La ristorazione e’ senza dubbio tra le categorie produttive piu’ pesantemente colpite dalla pandemia di Covid 19 e le misure adottate dall’Amministrazione Capitolina non bastano a sostenere una crisi ancora tanto incerta”. E’ quanto dichiara in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “Per evitare il piu’ possibile di incorrere in un’evoluzione economica e sociale drammatica chiedo a sindaca e giunta l’adozione di misure sia pure temporanee a sostegno ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “Ho depositato unaa favore del rilancio delle attivita’ die in particolare di quegli esercizi che, non potendo garantire la ripartenza all’aperto del prossimo 26 aprile perche’ non possono contare su uno spazio esterno al loro locale, risulteranno fortemente penalizzati dalla prossime riaperture.” “Lae’ senza dubbio tra le categorie produttive piu’ pesantemente colpite dalla pandemia di Covid 19 e le misure adottate dall’Amministrazione Capitolina non bastano a sostenere una crisi ancora tanto incerta”. E’ quanto dichiara in una nota il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De. “Per evitare il piu’ possibile di incorrere in un’evoluzione economica e sociale drammatica chiedo a sindaca e giunta l’adozione di misure sia pure temporanee a...

Advertising

Vito_Troiano : RT @lucianoghelfi: Intesa politica della maggioranza in #Senato per calendarizzare il 28 aprile la mozione di sfiducia individuale presenta… - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: Bravo Giletti. Gravissimo che un ministro della Salute non dia risposte chiare su quello che sta emergendo nello scandal… - Vito_Cipolla : RT @FDI_Parlamento: Governo Meloni: petizione a sostegno mozione sfiducia Speranza supera 100 mila firme, italiani chiedono a gran voce dim… - Vito_Cipolla : RT @GiorgiaMeloni: A 48 ore dal lancio superate già le 100.000 firme: tantissimi italiani chiedono a gran voce le dimissioni dell’inadeguat… - LavoroLazio_com : ZTL, De Vito: 'Bene apertura parziale per il trasporto merci, ma auspichiamo comp... -

Ultime Notizie dalla rete : Vito mozione Il Quartiere chiude la collina ai mezzi pesanti FIRENZE - Il Consiglio di Quartiere 4 ha approvato una mozione per vietare ai mezzi pesanti via Monte Oliveto e via San Vito. I consiglieri circoscrizionali hanno chiesto alla Direzione Mobilità un divieto di transito per i mezzi pesanti, esclusi i mezzi ...

Salvini e Meloni, gli amici - nemici che si rincorrono a vicenda Neppure le dimissioni di Urso e del forzista Vito hanno fatto 'rinsavire' il leader della Lega, che ... O sulla mozione di sfiducia FdI contro Speranza , che i più maligni leggono fatta apposta per ...

De Vito: mozione a sostegno attività ristorazione - RomaDailyNews RomaDailyNews Q4, il Consiglio di Quartiere approva mozione di Fratelli d’Italia e Forza Italia per vietare ai mezzi pesanti via Monte Oliveto e via San Vito Comune di Firenze Q4, il Consiglio di Quartiere approva mozione di Fratelli d’Italia e Forza Italia per vietare ai mezzi pesanti via Monte Oliveto e via San Vito Una mozione che ...

Il Quartiere chiude la collina ai mezzi pesanti FIRENZE: Lo hanno chiesto gli abitanti che hanno assistito ad incidenti ed hanno subito disagi a causa del passaggio di furgoni e altri mezzi pesanti ...

FIRENZE - Il Consiglio di Quartiere 4 ha approvato unaper vietare ai mezzi pesanti via Monte Oliveto e via San. I consiglieri circoscrizionali hanno chiesto alla Direzione Mobilità un divieto di transito per i mezzi pesanti, esclusi i mezzi ...Neppure le dimissioni di Urso e del forzistahanno fatto 'rinsavire' il leader della Lega, che ... O sulladi sfiducia FdI contro Speranza , che i più maligni leggono fatta apposta per ...Comune di Firenze Q4, il Consiglio di Quartiere approva mozione di Fratelli d’Italia e Forza Italia per vietare ai mezzi pesanti via Monte Oliveto e via San Vito Una mozione che ...FIRENZE: Lo hanno chiesto gli abitanti che hanno assistito ad incidenti ed hanno subito disagi a causa del passaggio di furgoni e altri mezzi pesanti ...