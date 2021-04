De Vito: commercio ambulante, mercoledì consiglio straordinario (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “A seguito del sollecito avanzato oggi dal Partito Democratico al fine di convocare un consiglio tematico sulla situazione dei cimiteri capitolini, si rende noto che nella capigruppo di domani – venerdi’ 23 aprile – verranno calendarizzate le date relative al consiglio suddetto e ad altri temi urgenti come Farmacap, per il quale sono gia’ pervenute numerose istanze da diverse forze politiche”. Cosi’ in un comunicato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “Si rammenta, infine, che per mercoledi’ 28 aprile sono comunque gia’ stati calendarizzati due consigli straordinari su: ‘Applicazione delle disposizioni in materia di concessioni di posteggio su aree pubbliche (Decreto Rilancio)’ e ‘Prevenzione della sicurezza e recupero aree abbandonate, Parco della Madonnetta’”, ha concluso il presidente. Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – “A seguito del sollecito avanzato oggi dal Partito Democratico al fine di convocare untematico sulla situazione dei cimiteri capitolini, si rende noto che nella capigruppo di domani – venerdi’ 23 aprile – verranno calendarizzate le date relative alsuddetto e ad altri temi urgenti come Farmacap, per il quale sono gia’ pervenute numerose istanze da diverse forze politiche”. Cosi’ in un comunicato il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De. “Si rammenta, infine, che per mercoledi’ 28 aprile sono comunque gia’ stati calendarizzati due consigli straordinari su: ‘Applicazione delle disposizioni in materia di concessioni di posteggio su aree pubbliche (Decreto Rilancio)’ e ‘Prevenzione della sicurezza e recupero aree abbandonate, Parco della Madonnetta’”, ha concluso il presidente.

Commercio, De Vito: "Mozione a sostegno della ristorazione" Commercio, De Vito: "Le misure adottate dall'Amministrazione Capitolina non bastano a sostenere una crisi ancora tanto incerta".

