Ddl Zan, Italia Viva propone modifiche e rallenta la legge. Lega: “Eliminiamo fluidità di genere” (Di giovedì 22 aprile 2021) Italia Viva propone modifiche dal ddl Zan. Lega: “Eliminiamo fluidità di genere” Nello stallo sulla discussione del ddl contro l’omotransfobia si apre un nuovo scenario, quello che il disegno di legge presentato dal deputato dem Alessandro Zan e approvato alla Camera a novembre 2020 sia riscritto per ottenere l’appoggio di tutte le forze di maggioranza. È Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva in Senato, a lanciare l’idea, facendo eco alla proposta della Lega di modificare la legge Zan per giungere finalmente all’approvazione. Ma la versione del Carroccio trasformerebbe le misure pensate per sanzionare l’omotransfobia e i crimini di odio. Cauta la proposta di Iv. ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021)dal ddl Zan.: “di” Nello stallo sulla discussione del ddl contro l’omotransfobia si apre un nuovo scenario, quello che il disegno dipresentato dal deputato dem Alessandro Zan e approvato alla Camera a novembre 2020 sia riscritto per ottenere l’appoggio di tutte le forze di maggioranza. È Davide Faraone, capogruppo diin Senato, a lanciare l’idea, facendo eco alla proposta delladi modificare laZan per giungere finalmente all’approvazione. Ma la versione del Carroccio trasformerebbe le misure pensate per sanzionare l’omotransfobia e i crimini di odio. Cauta la proposta di Iv. ...

