Daydreamer, anticipazioni oggi 22 aprile: Can e Sanem festeggiano senza gli Aydin (Di giovedì 22 aprile 2021) anticipazioni della puntata di giovedì 22 aprile di Daydreamer –Le Ali del Sogno. Can e Sanem hanno deciso di lasciare la Turchia e viaggiare in barca fino alle Galapagos, ma i genitori di lei sono contrari. Che farà la coppia? Partirà comunque? Intanto il Divit e la Aydin si godono la festa organizzata dai loro amici, disertata, però, da Nihat e Mevkibe. Daydreamer va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 22 aprile 2021)della puntata di giovedì 22di–Le Ali del Sogno. Can ehanno deciso di lasciare la Turchia e viaggiare in barca fino alle Galapagos, ma i genitori di lei sono contrari. Che farà la coppia? Partirà comunque? Intanto il Divit e lasi godono la festa organizzata dai loro amici, disertata, però, da Nihat e Mevkibe.va in onda su Canale Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 22 aprile 2021 - zazoomblog : Anticipazioni DAYDREAMER 23 aprile 2021 - #Anticipazioni #DAYDREAMER #aprile - infoitcultura : Daydreamer, le anticipazioni del 22 aprile: folle gesto prima dell’incidente - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni Can e Sanem partono con l’amaro in bocca - #Daydreamer #anticipazioni #Sanem - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni Can e Sanem partono con l’amaro in bocca - #Daydreamer #anticipazioni #Sanem -