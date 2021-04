Davinci-1 | il supercomputer di Leonardo che porterà la sanità italiana nel futuro

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 22 aprile 2021) Molto di più di una banca dati o di un calcolatore più rapido di altri: ilHPC-1, firmatoè un simbolo di innovazione tecnologica e sviluppo a livello globale. Inaugurato a dicembre e installato nella Torre Fiumara di Genova, la macchina rientra, per potenza e prestazioni, tra i primi 100al mondo e sul podio del settore Aerospazio & Difesa. Uno strumento tecnologico all’avanguardia in grado di aprire le porte alladel. Attraverso la creazione di una infrastruttura pubblica nazionale criptata, infatti, consentirà di aggregare, custodire e proteggere tutti i nostri dati sanitari che, a oggi, risultano collocati in molteplici banche dati le quali non sempre interagiscono efficacemente tra loro. Ma le funzionalità di HPC ...