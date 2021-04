Daria, 21 anni, muore per arresto cardiaco sull’asfalto (Di giovedì 22 aprile 2021) Daria Sadun, 44 anni di Firenze, è stata investita mentre tornava a casa con la sua bicicletta, il pirata della strada è un 21enne alla guida di un motorino di grossa cilindrata. Daria SadunDaria Sudan 44 anni, si era trasferita a Milano lasciando Firenze, la sua città di origine, era riuscita a comprarsi una casa che amava molto a Corsico, alle porte della città meneghina. Nella serata di sabato, dopo aver salutato degli amici, voleva fare un giro in bici prima di tornare verso casa, una passeggiata che le è stata purtroppo fatale. All’altezza del Parco Giorgella è stata infatti colpita da un motorino di grossa cilindrata con a bordo due ragazzi di 21 e 23 anni. Daria è morta di arresto cardiaco causato ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021)Sadun, 44di Firenze, è stata investita mentre tornava a casa con la sua bicicletta, il pirata della strada è un 21enne alla guida di un motorino di grossa cilindrata.SadunSudan 44, si era trasferita a Milano lasciando Firenze, la sua città di origine, era riuscita a comprarsi una casa che amava molto a Corsico, alle porte della città meneghina. Nella serata di sabato, dopo aver salutato degli amici, voleva fare un giro in bici prima di tornare verso casa, una passeggiata che le è stata purtroppo fatale. All’altezza del Parco Giorgella è stata infatti colpita da un motorino di grossa cilindrata con a bordo due ragazzi di 21 e 23è morta dicausato ...

