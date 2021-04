Dal concerto dello scorso novembre, 5 video per raccontare i momenti più significativi della carriera di Ennio Morricone (Di giovedì 22 aprile 2021) Leandro Piccioni con il Quartetto Pessoa Prosegue, sui canali YouTube del Quartetto Pessoa & Leandro Piccioni, la pubblicazione dei video in cui è stato suddiviso il concerto Omaggio a Ennio Morricone, dello scorso novembre. Cinque appuntamenti che raccontano i momenti più significativi della carriera del compositore scomparso lo scorso luglio, autore di indimenticabili colonne sonore. Il 23 aprile: C’era una volta in America; il 7 maggio: Nuovo Cinema Paradiso. INFO: fino al 4 giugno.youtube.com/CHANNEL iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Omaggio a Ennio Morricone”: cinque appuntamenti su YouTube iO Donna. Leggi su iodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) Leandro Piccioni con il Quartetto Pessoa Prosegue, sui canali YouTube del Quartetto Pessoa & Leandro Piccioni, la pubblicazione deiin cui è stato suddiviso ilOmaggio a. Cinque appuntamenti che raccontano ipiùdel compositore scomparso loluglio, autore di indimenticabili colonne sonore. Il 23 aprile: C’era una volta in America; il 7 maggio: Nuovo Cinema Paradiso. INFO: fino al 4 giugno.youtube.com/CHANNEL iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo “Omaggio a”: cinque appuntamenti su YouTube iO Donna.

