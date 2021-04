Dakota Johnson lancia una linea di sex toys (Di giovedì 22 aprile 2021) Dakota Johnson ha sedotto il mondo con Cinquanta sfumature di grigio. E adesso passa al capitolo successivo. Nel manuale del sesso e del piacere personale, del quale è esperta, sia sugli schermi che nella vita reale, segna un altro punto a suo favore. L’attrice americana, infatti, ha appena lanciato una linea di sex toys. Ma non chiamateli sex toys, come lei stessa ci suggerisce. Perché vibratori e device creati apposta per il piacere intimo dal brand maude®, di cui Dakota Johnson è direttrice creativa, sono molto di più. Basta visitare il loro account Instagram per accorgersene. E ora ve lo mostriamo. Leggi su amica (Di giovedì 22 aprile 2021)ha sedotto il mondo con Cinquanta sfumature di grigio. E adesso passa al capitolo successivo. Nel manuale del sesso e del piacere personale, del quale è esperta, sia sugli schermi che nella vita reale, segna un altro punto a suo favore. L’attrice americana, infatti, ha appenato unadi sex. Ma non chiamateli sex, come lei stessa ci suggerisce. Perché vibratori e device creati apposta per il piacere intimo dal brand maude®, di cuiè direttrice creativa, sono molto di più. Basta visitare il loro account Instagram per accorgersene. E ora ve lo mostriamo.

