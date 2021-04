Da Ponza a Fiumicino | avvistato sotto costa il giovane esemplare di balena grigia | ecco il video

(Di giovedì 22 aprile 2021) Undidi circa 7 metri è statoieri sulladia ridosso della foce del Tevere. L’avvistamento è stato segnalato grazie alla nuova app lanciata nei giorni scorsi dalla Guardia Costiera. Durante l’attività di vigilanza ambientale il personale della sede di Roma –si è imbattuta nel, di circa 1 anno, giànei giorni scorsi a, Sorrento, Baia e Gaeta. La, dopo aver nuotatonelle acque antistanti il Vecchio Faro, si è diretta verso nord per riprendere il largo. L’avvistamento è stato segnalato sull’app della Guardia Costiera ...

