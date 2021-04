Da lunedì le riaperture con il nodo del coprifuoco. Italia quasi tutta gialla (Di giovedì 22 aprile 2021) Graduale riapertura a cominciare da bar e ristoranti che dal 1° giugno saranno aperti anche all'interno. Attesa per il monitoraggio della cabina di regia che domani stabilirà il cambio di colore delle ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 22 aprile 2021) Graduale riapertura a cominciare da bar e ristoranti che dal 1° giugno saranno aperti anche all'interno. Attesa per il monitoraggio della cabina di regia che domani stabilirà il cambio di colore delle ...

SALVINI "NO CRISI, NON LASCIO A PD - LEU"/ "Lega leale ma Draghi sbaglia su coprifuoco" Decreto Riaperture, Lega astenuta in Cdm/ Testo regole: coprifuoco h22, green pass COPRIFUOCO E DL ... Invece, la linea "rigorista" ha prevalso e Salvini non se ne dà pace: " Da lunedì si potrà andare ...

Decreto riaperture, dalla scuola fino agli spostamenti: cosa cambia da lunedì 26 aprile [VIDEO GUIDA] Orizzonte Scuola