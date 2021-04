Da Libero al Giornale | tutti i peana al libro di Formigoni Che diventa “formidabile” E la condanna per tangenti? “Una tragica panzana”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sei paginate su quattro quotidiani, due con richiamo in prima, grandi foto e virgolettati altisonanti scelti come titoli. Robertotorna a far parlare di sè. No, non per la questione del vitalizio che l’ex governatore ha riottenuto dal Senato nonostante ladefinitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione. Sui quotidiani di centrodestra a trovare spazio è una versione inedita del politicoto per: ilscrittore. Dopo aver quasi completamente ignorato il caso del vitalizio restituito nonostante la, il, La Verità e il Tempo dedicano ampio spazio a Una Storia popolare,-intervista autobiografico del “Celeste”, con prefazione del ...