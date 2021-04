Cristina Chiabotto si svela | ' Ecco perché mia figlia si chiamerà Luce'

(Di giovedì 22 aprile 2021) La showgirl diventerà mamma tra qualche settimana di una bimba, frutto dell'amore per il marito Marco ...

Advertising

zazoomblog : “Perché mia figlia si chiamerà Luce”. Cristina Chiabotto presto mamma svela il significato di questo nome - #“Perc… - zazoomblog : “Perché mia figlia si chiamerà Luce”. Cristina Chiabotto presto mamma svela il significato di questo nome - #“Perc… - infoitinterno : E’ in arrivo Luce Maria la figlia di Cristina Chiabotto - Fletter11 : Ogni volta che vedo Raimondo piango pensando alla ship fallita con Cristina Chiabotto #Amici20 - iaianumero8 : Guarda Raimondo io ti seguo da quando hai vinto con Cristina Chiabotto a Ballando, mi sei sempre piaciuto ma se mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

L'ex Miss Italia mamma per la prima volta grazie al marito Marco ...La showgirl diventerà mamma tra qualche settimana di una bimba, frutto dell'amore per il marito Marco ...Nascerà la prima settimana di maggio la prima figlia di Cristina Chiabotto e del marito Marco Roscio. Con un post su Instagram la soubrette ha svelato il nome della bambina: Luce Maria. Un nome molto ...In un’intervista al settimanale Gente Cristina ha spiegato perché lei e il marito hanno deciso di chiamare la bambina Luce. “Un nome che adoro e che mi sono tatuata sul polso ...