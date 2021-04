Covid, Zingaretti: da lunedì zona gialla per la Regione Lazio (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26 la Regione Lazio passa in zona gialla, lo ha annunciato Nicola Zingaretti ospite a “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno Buone notizie per la Regione Lazio che dal prossimo lunedì, 26 aprile, tornerà in zona gialla. Lo ha annunciato in anteprima il presidente Nicola Zingaretti ospite a Oggi è un altro L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Dal 26 lapassa in, lo ha annunciato Nicolaospite a “Oggi è un altro giorno” su Rai Uno Buone notizie per lache dal prossimo, 26 aprile, tornerà in. Lo ha annunciato in anteprima il presidente Nicolaospite a Oggi è un altro L'articolo proviene da Inews.it.

