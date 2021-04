Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 16.232 contagi su 364.804 test, 360 decessi. LIVE (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovo dl divide il Governo: scontro con la Lega sul coprifuoco. Tensione tra l'esecutivo e le Regioni, invece, sulla scuola. Sul fronte vaccini, oggi le prime inoculazioni del monodose J&J, mentre ieri sono state distribuite alle regioni altre 1,5 milioni di dosi Pfizer. Attesa per il Bollettino del ministero Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovo dl divide il Governo: scontro con la Lega sul coprifuoco. Tensione tra l'esecutivo e le Regioni, invece, sulla scuola. Sul fronte vaccini,le prime inoculazioni del monodose J&J, mentre ieri sono state distribuite alle regioni altre 1,5 milioni di dosi Pfizer. Attesa per ildel ministero

