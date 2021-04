Covid, ultime news. Approvato il decreto Covid, Italia quasi tutta gialla dal 26 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovo dl divide il Governo tra sostenitori del coprifuoco serale e non. Le nuove misure saranno valide fino al 31 luglio. Sul fronte vaccini, oggi le prime inoculazioni del monodose J&J, mentre ieri sono state distribuite alle regioni altre 1,5 milioni di dosi Pfizer Leggi su tg24.sky (Di giovedì 22 aprile 2021) Il nuovo dl divide il Governo tra sostenitori del coprifuoco serale e non. Le nuove misure saranno valide fino al 31 luglio. Sul fronte vaccini, oggi le prime inoculazioni del monodose J&J, mentre ieri sono state distribuite alle regioni altre 1,5 milioni di dosi Pfizer

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: 13.844 positivi e 364 vittime, nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. #ANSA - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia altri 12.074 positivi e 390 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - Cri_Pinna : RT @SkyTG24: Covid, ultime news. Approvato il decreto Covid, Italia quasi tutta gialla dal 26 aprile - TitaG1978 : RT @SkyTG24: Covid, ultime news. Approvato il decreto Covid, Italia quasi tutta gialla dal 26 aprile -