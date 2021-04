Covid, spariscono le zone “rosso scuro” per l’Italia: la Germania sfiora i 30 mila contagi in 24 ore (Di giovedì 22 aprile 2021) Le stime dell’Ecdc: casi in in calo nel nostro Paese nelle prossime settimane. Situazione critica in Svezia, Polonia e Ungheria. L’Oms: «Europa unica area al mondo in cui calano i positivi» Leggi su lastampa (Di giovedì 22 aprile 2021) Le stime dell’Ecdc: casi in in calo nel nostro Paese nelle prossime settimane. Situazione critica in Svezia, Polonia e Ungheria. L’Oms: «Europa unica area al mondo in cui calano i positivi»

Advertising

baffi_francesco : Germania: risalgono i contagi ( quasi 30.000 in 24 h.), la Merkel 'tira il freno'. Noi, meno ligi alle imposizioni… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Covid, spariscono le zone “rosso scuro” per l’Italia: la Germania sfiora i 30 mila contagi in 24 ore - estornudoauto : RT @LaStampa: Covid, spariscono le zone “rosso scuro” per l’Italia: la Germania sfiora i 30 mila contagi in 24 ore - LaStampa : Covid, spariscono le zone “rosso scuro” per l’Italia: la Germania sfiora i 30 mila contagi in 24 ore - Barbaga3Gaetano : Covid, spariscono le zone “rosso scuro” per l’Italia: la Germania sfiora i 30 mila contagi in 24 ore -