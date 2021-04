Covid Sicilia | oggi 1 412 contagi e 23 morti | bollettino 22 aprile

Advertising

folucar : RT @irastadilarsson: RICOVERI 22/04/2021 Campania +7 Molise +1 Vd'Aosta -4 Marche -6 Abruzzo -8 Calabria -9 Basilicata -11 Umbria -12 Tr… - folucar : RT @irastadilarsson: TERAPIE INTENSIVE 22/04/2021: Lazio +4 Piemonte +3 Molise, Liguria, Bolzano +1 Basilicata, Campania -1 Umbria, Sard… - infoitinterno : Palermo – Covid Sicilia (22 aprile 2021): -34 ricoveri, -4 terapia intensiva, 23 decessi, 1.203.332 vaccinati totali - infoitinterno : Covid, lo studio di Gimbe: 511 casi ogni 100 mila abitanti in Sicilia - infoitinterno : Covid: in Sicilia 1.412 nuovi casi, tasso al 4,1% -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Sicilia

Milano " Domani con il consuet o monitoraggio Iss dell'emergenzain Italia si definirà la nuova mappa delle zone , che da lunedì 26 aprile vedrà il ritorno ... Calabria,, Basilicata e ...Dopo alcuni giorni di contagi stabili, in, la curva epidemiologica torna a salire. Nelle ultime 24 ore, accertati 1.412 nuovi casi positivi da- 19, più 124 rispetto a ieri, a fronte di 34.077 tamponi effettuati. I morti sono ...Stage formativi per rilanciare i territori siciliani StSicily, società che si occupa di Consulenza per lo Sviluppo di Business, internazionalizzazione e formazione, comunica il prossimo avvio, ...Una paziente di 65 anni di Adrano, nel Catanese, ha vinto la sua battaglia contro il Coronavirus e dopo 68 giorni di ricovero in terapia intensiva, oggi, ha ...