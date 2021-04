Covid, si vaccina e va con 2 prostitute: 85enne fermato e multato (Di giovedì 22 aprile 2021) L'episodio, come riportato da Salerno Today, è accaduto a Eboli. Nei guai è finito un 85enne che si è beccato ben du multe da 500 euro. L'anziano è stato fermato a bordo di un camper. Si è scoperto ... Leggi su isnews (Di giovedì 22 aprile 2021) L'episodio, come riportato da Salerno Today, è accaduto a Eboli. Nei guai è finito unche si è beccato ben du multe da 500 euro. L'anziano è statoa bordo di un camper. Si è scoperto ...

Coronavirus Puglia, dati del giorno 22 aprile 2021 Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 221.995 così suddivisi: 86.377 nella Provincia ...i 79 e i 60 anni continuano esclusivamente attraverso l'adesione alla campagna "La Puglia ti vaccina"...

Covid, via alle vaccinazioni dei genitori di minori vulnerabili e con disabilità Regione Emilia Romagna Torino, infermiera contro il vaccino anti Covid: "Non mi vaccinerò, a costo di essere sospesa" Lavora in un grande ospedale piemontese, ma all'obbligo di vaccinazione contro il Coronavirus, non vuole sottostare: "Ho in mente un piano B" ...

Vaccini Lazio, prenotazioni da mezzanotte per 5 nuovi centri: orari, numeri e farmaco somministrato Il Lazio non si ferma. E va oltre le indicazioni del generale Francesco Paolo Figliuolo. In una nota inviata alle regioni il commissario straordinario per l'emergenza Covid ...

