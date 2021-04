**Covid: Sgarbi, 'coprifuoco parola da comunisti balordi inconciliabile con ripresa** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Non so cosa sia un'Italia moderna e resiliente. Moderna non è per ragioni infrastrutturali, resiliente non so cosa voglia dire. Qualcuno ha inventato questa orrenda parola che viene ripetuta in modo idiota da persone che non usano la lingua italiana nell'anno di Dante. Ci sono parole inconciliabili, non resiliente e moderno o altre puttanate create per violentare la lingua, ma la parola ripresa e la parola coprifuoco: ripresa è una parola che indica rinascere, coprifuoco è una parola da comunisti balordi". Lo ha affermato Vittorio Sgarbi, intervenendo alla Camera prima del voto sul Def. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - "Non so cosa sia un'Italia moderna e resiliente. Moderna non è per ragioni infrastrutturali, resiliente non so cosa voglia dire. Qualcuno ha inventato questa orrendache viene ripetuta in modo idiota da persone che non usano la lingua italiana nell'anno di Dante. Ci sono parole inconciliabili, non resiliente e moderno o altre puttanate create per violentare la lingua, ma laripresa e la: ripresa è unache indica rinascere,è unada". Lo ha affermato Vittorio, intervenendo alla Camera prima del voto sul Def.

Advertising

VittorioSgarbi : Per un anno ci hanno fatto fare l'opposto di quello che è giusto. Abbiamo vissuto in uno Stato di Polizia.… - TV7Benevento : **Covid: Sgarbi, 'coprifuoco parola da comunisti balordi inconciliabile con ripresa**... - frabarraco : @ritadallachiesa tu voi vivere? Pensa a chi ha avuto il covid e a chi ha perso parenti senza averli più rivisti,cog… - Perla19733917 : RT @Osvaldo73238685: @ItalicaTestudo @GliStessiChe Credere a sgarbi è come credere che anche una pozzanghera che rispecchia un pezzetto di… - adrianobusolin : RT @VittorioSgarbi: Per un anno ci hanno fatto fare l'opposto di quello che è giusto. Abbiamo vissuto in uno Stato di Polizia. https://t.co… -