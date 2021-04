Covid: Salvini, ‘norme illogiche, ha prevalso linea sinistra ma non lascio il governo’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Ho avuto cinque telefonate con il presidente Draghi”, gli ho detto “che così non avrei votato il decreto sulle riaperture”. Lo dice Matteo Salvini, al ‘Giornale’, sulla riunione del Cdm di ieri. “Tutte le Regioni, tutte tutte, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l’orario del coprifuoco e concedendo alcune aperture in più”, spiega il leader della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Ho avuto cinque telefonate con il presidente Draghi”, gli ho detto “che così non avrei votato il decreto sulle riaperture”. Lo dice Matteo, al ‘Giornale’, sulla riunione del Cdm di ieri. “Tutte le Regioni, tutte tutte, anche quelle di, chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l’orario del coprifuoco e concedendo alcune aperture in più”, spiega il leader della Lega. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

