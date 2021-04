**Covid: Salvini, 'non capisco studenti ammassati in autobus e palestre e bar chiusi'** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Il Decreto purtroppo ha avuto solo una modifica, quella che ha aumentato dal 60 al 70% la presenza in classe obbligatoria degli studenti. Il governo ha disatteso l'accordo raggiunto con gli Enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e studenti: migliaia di studenti ammassati sui mezzi pubblici non sono un problema e non corrono rischi, mentre due persone in palestra o al bar rappresentano un problema. Perché?” Lo dice il segretario della Lega, Matteo Salvini. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) - “Il Decreto purtroppo ha avuto solo una modifica, quella che ha aumentato dal 60 al 70% la presenza in classe obbligatoria degli. Il governo ha disatteso l'accordo raggiunto con gli Enti locali, mettendo in difficoltà presidi, sindaci e: migliaia disui mezzi pubblici non sono un problema e non corrono rischi, mentre due persone in palestra o al bar rappresentano un problema. Perché?” Lo dice il segretario della Lega, Matteo

