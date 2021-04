Covid, Salvini: “Coprifuoco insensato, noi fuori dal governo? Pd e M5s se lo scordino” (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Dobbiamo tenere duro. Siamo entrati in un governo strano ma abbiamo le spalle larghe. Pd e 5Stelle sperano che la Lega esca dal governo? Se lo scordino. Il nostro obiettivo è la libertà: senza supporto scientifico è folle pensare che dopo le 22 uno debba giustificare di essere per strada, nel Paese dove lavora e paga le tasse”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la segreteria politica. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – “Dobbiamo tenere duro. Siamo entrati in un governo strano ma abbiamo le spalle larghe. Pd e 5Stelle sperano che la Lega esca dal governo? Se lo scordino. Il nostro obiettivo è la libertà: senza supporto scientifico è folle pensare che dopo le 22 uno debba giustificare di essere per strada, nel Paese dove lavora e paga le tasse”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini durante la segreteria politica.

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - Agenzia_Ansa : Tensione nel Governo dopo il varo del nuovo decreto legge Covid, con la Lega che, a partire dal coprifuoco, non vot… - MediasetTgcom24 : Covid, Salvini: 'Troppi divieti, non voteremo questo dl' #covid - AugmentedBeauty : RT @anikeatable: Salvini: 'riapriamo i ristoranti i bar le attività', 'gli italiani devono lavorare', 'la Lega è dalla parte degli italiani… - Marinotoma : RT @ChiodiDonatella: #SALVINI: IL #DECRETO VE LO VOTATE VOI. #COPRIFUOCO E #APERTURE? CI VEDIAMO TRA 15 GIORNI Mugugnano i #rigoristi. 'Co… -