Covid, ritorno a scuola senza sicurezza, a Bollate ma non solo (Di giovedì 22 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ lunedì sera, sto cenando con mia moglie e le racconto che di mattina a Bollate hanno compiuto un’operazione eccezionale: hanno fatto il test anti-Covid a tutti i bambini delle scuole (quelli a cui i genitori hanno dato l’autorizzazione). Uno screening così importante che ne hanno parlato tutti i telegiornali. Lei smette di mangiare, mi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 22 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color E’ lunedì sera, sto cenando con mia moglie e le racconto che di mattina ahanno compiuto un’operazione eccezionale: hanno fatto il test anti-a tutti i bambini delle scuole (quelli a cui i genitori hanno dato l’autorizzazione). Uno screening così importante che ne hanno parlato tutti i telegiornali. Lei smette di mangiare, mi tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

LegaSalvini : #SALVINI A DRAGHI: 'FIDUCIA IN TE, MA NOI LAVORIAMO AL PROSSIMO DECRETO CHE ENTRO METÀ MAGGIO DOVRÀ CONSENTIRE IL R… - WRicciardi : Australia: il risultato di strategia no COVID con lockdown tempestivi, test e tracciamento e’ il ritorno a stadi co… - Corriere : L'ad di Pfizer: «Entro l’autunno il ritorno alla normalità. Il Covid in futuro sarà come un'influenza» - AlbanoMonteF : @LegaSalvini Anche se voti il ritorno alla vita le quasi 120k persone morte di covid non risusciteranno. - capricorne_o : Ritorno alla vita con centinaia di decessi al giorno per covid? Forse quelli non contano nel paese dei furbi scemi? -