Covid | ristoranti cinema e teatri | green pass | cosa cambia dal 26 aprile

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sarà in vigore fino al 31 luglio. Il governo ha varato il nuovo decreto che fissa il calendario delle riaperture a partire dal 26, lunedì prossimo. Il coprifuoco è confermato alle 22. Nel provvedimento non si fissa una data di scadenza, ma è stato chiarito che le misure saranno riesaminate in base all’andamento della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

...di mitigazione del contagio a proposito del punto da loro sollevato - la chiusura dei... Ci sono temi che possono fare breccia nel Muro del "prima il", perché possono riferirsi a ..."Pensiamo ai, andando a cena fuori nei locali consentiti dovremmo andare via alle 21,30, non penso che rappresenti un serio rischio spostarlo di un'ora". .Sarà in vigore fino al 31 luglio. Il governo ha varato il nuovo decreto che fissa il calendario delle riaperture dal 26 aprile.(AGR) Ho depositato una mozione a favore del rilancio delle attività di ristorazione e in particolare di quegli esercizi che, non potendo garantire la ripartenza all'aperto del prossimo 26 aprile perc ...