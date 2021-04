Covid, Palermo resta zona rossa ma la provincia passa in arancione (Di giovedì 22 aprile 2021) PALERMO – La provincia di Palermo passa alla zona arancione, mentre per il capoluogo siciliano resta la zona rossa fino al 28 aprile. La comunicazione è arrivata dalla Regione Siciliana. La decisione è stata adottata in base alla relazione sanitaria dell’Asp sull’andamento dei contagi da Covid-19. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) PALERMO – La provincia di Palermo passa alla zona arancione, mentre per il capoluogo siciliano resta la zona rossa fino al 28 aprile. La comunicazione è arrivata dalla Regione Siciliana. La decisione è stata adottata in base alla relazione sanitaria dell’Asp sull’andamento dei contagi da Covid-19.

