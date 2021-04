**Covid: Orlando, ‘Lega irresponsabile, contraddizioni Salvini non aiutano l’Itaia** (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Un atto incomprensibile e irresponsabile in questo momento. Poche ore prima condividi un accordo, poi dici che non ha senso, poi spari e poi ti astieni. Si tratta di una posizione che non è all’altezza di questo momento”. Lo ha detto Andrea Orlando a Omnibus, a proposito del Cdm di ieri sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “Un atto incomprensibile ein questo momento. Poche ore prima condividi un accordo, poi dici che non ha senso, poi spari e poi ti astieni. Si tratta di una posizione che non è all’altezza di questo momento”. Lo ha detto Andreaa Omnibus, a proposito del Cdm di ieri sera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Orlando, 'Lega irresponsabile, contraddizioni Salvini non aiutano l'Itaia**... - Orlando_Furiosa : I responsabili della morte di mio padre per #Covid non saranno mai puniti e non proveranno il senso di colpa e il d… - Ornella88813128 : RT @Unomattina: A #Unomattina il ministro del lavoro Andrea orlando: 'Fino a giugno c'è il blocco dei licenziamenti per tutti, da inizio lu… - Valedance11 : RT @Unomattina: A #Unomattina il ministro del lavoro Andrea orlando: 'Fino a giugno c'è il blocco dei licenziamenti per tutti, da inizio lu… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: Draghi e Orlando accolgano l'appello delle organizzazioni sindacali per prorogare a tutti il blocco d… -