**Covid: Ordine dei Medici di Firenze, 'Preoccupati dalle riaperture'** (Di giovedì 22 aprile 2021) Firenze, 22 apr. - (Adnkronos) - "Come Medici non possiamo che invocare la massima responsabilità in tutta la cittadinanza. Siamo molto Preoccupati dalle riaperture, il numero di malati resta alto e i reparti sono ancora sotto pressione. Escludendo chi ha avuto il Covid e chi è stato vaccinato anche solo con una dose, rispettivamente 218 mila e 779 mila, non arriviamo al 30% della popolazione immune. Cioè circa 7 toscani su 10 sono ancora a rischio Covid, con solo una bassa percentuale di 70enni che ha ricevuto la doppia dose. Una situazione analoga al resto d'Italia". Lo spiega Pietro Dattolo, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze. "Gli ospedali della nostra area fiorentina, così come nell'Asl Toscana ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021), 22 apr. - (Adnkronos) - "Comenon possiamo che invocare la massima responsabilità in tutta la cittadinanza. Siamo molto, il numero di malati resta alto e i reparti sono ancora sotto pressione. Escludendo chi ha avuto il Covid e chi è stato vaccinato anche solo con una dose, rispettivamente 218 mila e 779 mila, non arriviamo al 30% della popolazione immune. Cioè circa 7 toscani su 10 sono ancora a rischio Covid, con solo una bassa percentuale di 70enni che ha ricevuto la doppia dose. Una situazione analoga al resto d'Italia". Lo spiega Pietro Dattolo, presidente dell'deiChirurghi e Odontoiatri della provincia di. "Gli ospedali della nostra area fiorentina, così come nell'Asl Toscana ...

