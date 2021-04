Covid, nullatenente consegnava in Porsche mascherine illegali: 5 milioni di dispositivi sequestrati in un deposito clandestino (Di giovedì 22 aprile 2021) La consegna delle mascherine avveniva in Porsche. La postina, una cittadina cinese nullatenente, però non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza dei dispositivi personali che servono per cercare di proteggersi dal coronavirus. Anche la conformità agli standard di sicurezza non è stata provata da alcun certificato. L’indagine della Guardia di Finanza di Milano ha portato al sequestro di 5 milioni di mascherine e 2 milioni di dispositivi medici conservati in un deposito vicino alla stazione Centrale di Milano gestito dalla donna che che ora dovrà rispondere per frode in commercio e ricettazione. L’operazione, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Michela Bordieri, ha portato il Nucleo di polizia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) La consegna delleavveniva in. La postina, una cittadina cinese, però non è stato in grado di dimostrare la legittima provenienza deipersonali che servono per cercare di proteggersi dal coronavirus. Anche la conformità agli standard di sicurezza non è stata provata da alcun certificato. L’indagine della Guardia di Finanza di Milano ha portato al sequestro di 5die 2dimedici conservati in unvicino alla stazione Centrale di Milano gestito dalla donna che che ora dovrà rispondere per frode in commercio e ricettazione. L’operazione, coordinata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco e dal pm Michela Bordieri, ha portato il Nucleo di polizia ...

