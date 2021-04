Covid | Montaruli Fdi | ‘con coprifuoco questo Governo è come Badoglio’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr. (Adnkronos) – Il decreto “che chiamate ‘riaperture’ di riaperture non ha niente, ha soltanto misure ancora più restrittive rispetto a quelle precedenti che erano state varate.è il decreto della presa in giro. La misura del, di chiedere a tutta l’Italia di stare a casa alle 22:voi è riuscito a fare solo Badoglio nel ’43, solo Badoglio è riuscito a farlo. State comprimendo la libertà e i diritti dell’intera Italia, quando il vostro mostro sacro, il Cts, persino lui, dice di non essere stato consultato. State facendo la scelta politica di far rimanere chiusa l’Italia intera”. Lo ha affermato la deputata di Fratelli d’Italia Augusta, intervenendo nell’Aula della Camera per illustrare un ordine del giorno presentato durante l’esame del decreto legge sull’emergenza ...