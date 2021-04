Covid | Maraio Psi | ‘Lega irresponsabile | governo non si presti a isterismi’

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “I ministri della Lega hanno dimostrato di non essere in grado di assumersi le proprie responsabilità. L’astensione sul nuovo Decreto dell’Esecutivo impone una riflessione a tutta la maggioranza. èda parte del Carroccio essere, insieme, forza di lotta e di”. Lo dice il segretario del Psi Enzo.“IlDraghi non siagli isterismi ed alle posizioni più strumentali delle forze demagogiche. Chi è a Palazzo Chigi ha il dovere di assumere oneri ed onori. I distinguo non sono, in certi casi, espressione di una legittima posizione politica ma la sintesi delle pulsioni più volgari. Salvini decida: o dentro o fuori”, aggiunge. L'articolo CalcioWeb.

