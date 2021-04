Covid Lombardia, oggi 2.509 contagi e 54 morti: bollettino 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 2.509 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 22 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 54 morti. I guariti sono stati 2.498 nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia le vittime sono state 32.512. Sono stati 52.170 i tamponi fatti, di cui 34.657 molecolari e 17.513 antigenici con una percentuale di positività al 4,8%. Scendono i ricoveri in terapia intensiva a 653, 14 in meno, e i ricoverati non in terapia intensiva a 4.352, 170 in meno. Tra le province con un numero maggiore di contagi il milanese a 751, 301 i nuovi casi in città, Monza e Brianza a 259 e Varese a 320. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 223 nuovi casi, a Brescia 156, a Como 208, a Cremona 113, a Lecco 74, a Lodi 44, a Mantova 140, a ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 2.509 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 22. Nella tabella si fa riferimento ad altri 54. I guariti sono stati 2.498 nelle ultime 24 ore. Da inizio pandemia le vittime sono state 32.512. Sono stati 52.170 i tamponi fatti, di cui 34.657 molecolari e 17.513 antigenici con una percentuale di positività al 4,8%. Scendono i ricoveri in terapia intensiva a 653, 14 in meno, e i ricoverati non in terapia intensiva a 4.352, 170 in meno. Tra le province con un numero maggiore diil milanese a 751, 301 i nuovi casi in città, Monza e Brianza a 259 e Varese a 320. Quanto alle altre province, a Bergamo si registrano 223 nuovi casi, a Brescia 156, a Como 208, a Cremona 113, a Lecco 74, a Lodi 44, a Mantova 140, a ...

