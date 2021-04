Covid – Lo spray israeliano funziona anche contro le varianti (Di giovedì 22 aprile 2021) britannica e sudafricana – funziona anche contro le varianti britannica e sudafricana lo spray Taffix realizzato dall’israeliana Nasus Pharma, una società biofarmaceutica di livello clinico a conduzione privata che sviluppa un portafoglio di prodotti nasali a base di polveri (PBI) per contrastare le malattie acute. Lo ha annunciato la stessa azienda con i dati di uno studio collaborativo in vitro condotto con il Laboratorio centrale di Virologia del Ministero della Sanità, presso lo Sheba Medical Center, di Tel Hashomer, Ramat Gan, Israele. Lo studio ha dimostrato che lo strato di gel prodotto dalla polvere Taffix® dopo la somministrazione di una dose infettiva del virus in coltura tissutale, ha bloccato il 100% delle due nuove varianti altamente contagiose del virus SARS-CoV-2 (le ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) britannica e sudafricana –lebritannica e sudafricana loTaffix realizzato dall’israeliana Nasus Pharma, una società biofarmaceutica di livello clinico a conduzione privata che sviluppa un portafoglio di prodotti nasali a base di polveri (PBI) per contrastare le malattie acute. Lo ha annunciato la stessa azienda con i dati di uno studio collaborativo in vitro condotto con il Laboratorio centrale di Virologia del Ministero della Sanità, presso lo Sheba Medical Center, di Tel Hashomer, Ramat Gan, Israele. Lo studio ha dimostrato che lo strato di gel prodotto dalla polvere Taffix® dopo la somministrazione di una dose infettiva del virus in coltura tissutale, ha bloccato il 100% delle due nuovealtamente contagiose del virus SARS-CoV-2 (le ...

