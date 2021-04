Covid | Letta | ‘pensiamo alla ricostruzione | Salvini decida da che parte sta’

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 22 aprile 2021) Roma, 22 apr (Adnkronos) – “La parola ‘riaperture’ è la più abusata in questi giorni. Riaperture in sicurezza e irreversibili, meglio specificare, considerata la situazione sanitaria ancora precaria e le tensioni conflagrate ieri in Consiglio dei ministri intorno al coprifuoco, col dietrofront poco serio della Lega. Tuttavia, oltre (e in parallelo) alle riaperture, è tempo di mettere al centro del dibattito pubblico, e delle decisioni della politica, anche la parola ‘'”. Lo scrive Enricoin un intervento sul Corriere della sera.“Non è, però, più sufficiente solo aggiustare, tamponare, ristorare. Si tratta ora di cominciare a scrivere, condividere e rendere operativo sui territori un grande Patto per ladel Paese”, scriveche prosegue: “Il modello per noi è quello dell’accordo ...