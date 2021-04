Covid Lazio | oggi 1 311 contagi e 31 morti | dati 22 aprile A Roma 600 casi

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.311 i nuovida coronavirus nel, secondo la tabella del bollettino di, 22. Registrati inoltre 31nella Regione, “su oltre 17 mila tamponi (+730) e quasi 17 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.311positivi (+150), 31 i decessi (-21) e +1.163 i guariti. Aumentano ie le terapie intensive, mentre diminuiscono i decessi e i ricoveri” evidenzia l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico ...

'Da lunedì saremo zona gialla e dico, anche in zona gialla, riapriamo finalmente ma non ale quindi stiamo attenti'. A dare l'annuncio è il governatore del, Nicola Zingaretti, intervenuto durante la trasmissione su Rai 1 Oggi è un altro giorno. La regione, quindi, da lunedì 26 ...... medico, europarlamentare della Lega , Responsabile del Dipartimento Famiglia del. 'Il dramma ...gennaio 2021 del Ministero della Salute relativa alla situazione connessa all'epidemia da- ...Lazio verso la zona gialla da lunedì 26 aprile, con regole più soft per spostamenti, scuola, ristoranti e bar. Nella regione, "il valore dell'indice Rt è a ...In Lazio entrano in funzione 5 nuovi hub, mentre a Milano tutto pronto per il centro vaccinale più grande del Paese ...