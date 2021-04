COVID Lazio – Il bollettino di oggi 22 aprile: da lunedì in zona gialla (Di giovedì 22 aprile 2021) “Su oltre 34.000 tamponi effettuati, di cui circa 17.000 antigenici, si registrano 1.311 casi positivi (+150 nelle ultime 24 ore), 31 i decessi (-21 ieri) e +1.163 i guariti“. Questi sono i dati raccolti e pubblicati dalla Regione Lazio nel bollettino di oggi in merito all’emergenza COVID-19. L’aumento dei contagi non inficia sulla decisione presa da Zingaretti: da lunedì si tornerà in zona gialla. Questo cambiamento permetterà l’allentamento delle restrizioni (si potrà tornare al ristorante all’aperto per esempio, ma rimarrà in vigore il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino). Il commento di D’Amato All’interno della nota ufficiale è presente il commento di Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità regionale, ai dati raccolti oggi: “Aumentano i ... Leggi su romanotizie24 (Di giovedì 22 aprile 2021) “Su oltre 34.000 tamponi effettuati, di cui circa 17.000 antigenici, si registrano 1.311 casi positivi (+150 nelle ultime 24 ore), 31 i decessi (-21 ieri) e +1.163 i guariti“. Questi sono i dati raccolti e pubblicati dalla Regioneneldiin merito all’emergenza-19. L’aumento dei contagi non inficia sulla decisione presa da Zingaretti: dasi tornerà in. Questo cambiamento permetterà l’allentamento delle restrizioni (si potrà tornare al ristorante all’aperto per esempio, ma rimarrà in vigore il coprifuoco dalle 22 fino alle 5 del mattino). Il commento di D’Amato All’interno della nota ufficiale è presente il commento di Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità regionale, ai dati raccolti: “Aumentano i ...

RegioneLazio : #Vaccino anti #Covid19 Da martedì 27 Aprile alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d'età 59-58 (nati 1… - Yogaolic : RT @TgrRai: La #mafia sul settore del #turismo, in crisi a causa del #covid: i rischi più elevati di infiltrazione criminale sono in Campan… - iconanews : Covid: Zingaretti, da lunedì Lazio zona gialla - Marco6137929249 : Ci sorprendiamo di quello che ha detto Gravina sulla superlega. Però,se ci pensiamo bene,non hanno fatto niente all… - Lunanotizie : Lazio, vaccinazioni contro il covid al via nelle carceri: con Moderna - -