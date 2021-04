Covid Italia, Piccinetti (Fiera Roma): “Entusiasti per ripartenza fiere 15 giugno” (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non vedevamo l’ora di avere una data certa e siamo Entusiasti di potere finalmente riaprire: abbiamo molto apprezzato l’impegno congiunto dei ministri Garavaglia, Giorgetti e Di Maio per fissare la ripartenza il prima possibile. Purtroppo, in termini di fatturato anche il 2021 è irrimediabilmente compromesso, tra i sei mesi di chiusura e una ripartenza che sarà graduale, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni internazionali”. Così, in un’intervista con Adnkronos/LabItalia, Pietro Piccinetti, amministratore unico e direttore generale di Fiera di Roma, sulla riapertura delle fiere in presenza a partire dal prossimo 15 giugno, come deciso dal governo. I prossimi mesi comunque, sottolinea Piccinetti, che è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) “Non vedevamo l’ora di avere una data certa e siamodi potere finalmente riaprire: abbiamo molto apprezzato l’impegno congiunto dei ministri Garavaglia, Giorgetti e Di Maio per fissare lail prima possibile. Purtroppo, in termini di fatturato anche il 2021 è irrimediabilmente compromesso, tra i sei mesi di chiusura e unache sarà graduale, soprattutto per quanto riguarda le manifestazioni internazionali”. Così, in un’intervista con Adnkronos/Lab, Pietro, amministratore unico e direttore generale didi, sulla riapertura dellein presenza a partire dal prossimo 15, come deciso dal governo. I prossimi mesi comunque, sottolinea, che è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid: in Italia altri 12.074 positivi e 390 vittime nelle ultime 24 ore #ANSA - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - LaStampa : Istat: tra marzo e aprile dello scorso anno solo il cancro ha ucciso più del Covid in Italia - marilenagasbar1 : RT @mrc_n1: @borghi_claudio Prima di tutto indicano l’alto livello di COVID-19 in Italia come ragione principale. - adelebasilotta : Dobbiamo convivere con il Covid 19 altrimenti moriamo di altre cose è assurdo tutto ciò vogliono rovinare… -