Covid Italia oggi, bollettino regioni: dati e contagi 22 aprile (Di giovedì 22 aprile 2021) I dati regione per regione sul coronavirus in Italia oggi, 22 aprile, con il bollettino della Protezione Civile e con le news delle regioni su contagi Covid, ricoveri e decessi. Numeri e ultime notizie dalla Lombardia alla Campania, dal Piemonte al Lazio, dal Veneto alla Sardegna. I dati delle regioni: Sono 272 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 22 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3972 tamponi: 2028 nel percorso nuove diagnosi (di cui 517 nello screening con percorso Antigenico) e 1944 nel percorso guariti (con un ... Leggi su italiasera (Di giovedì 22 aprile 2021) Iregione per regione sul coronavirus in, 22, con ildella Protezione Civile e con le news dellesu, ricoveri e decessi. Numeri e ultime notizie dalla Lombardia alla Campania, dal Piemonte al Lazio, dal Veneto alla Sardegna. Idelle: Sono 272 ida coronavirus nelle Marche, 22, secondo ideldella regione. Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3972 tamponi: 2028 nel percorso nuove diagnosi (di cui 517 nello screening con percorso Antigenico) e 1944 nel percorso guariti (con un ...

