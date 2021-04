Covid: in India 315 mila nuovi casi, record mondiale (Di giovedì 22 aprile 2021) L'India ha registrato quasi 315.000 nuove infezioni da Covid - 19 in un giorno, cifra record a livello mondiale. Lo riporta oggi il Ministero della Salute Indiano. I contagi registrati nelle ultime 24 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) L'ha registrato quasi 315.000 nuove infezioni da- 19 in un giorno, cifraa livello. Lo riporta oggi il Ministero della Saluteno. I contagi registrati nelle ultime 24 ...

Agenzia_Ansa : India al collasso per il covid, 1,6 milioni casi in sette giorni. Nelle ultime 24 ore 1.761 morti #ANSA - stanzaselvaggia : Si era parlato di vittoria sul Covid, miracolo indiano, armi segrete e immunità di gregge. Invece l’India rischia d… - NicolaMorra63 : Oltre 170 Premi Nobel ed ex capi di Stato hanno chiesto a Biden di sospendere i brevetti sui vaccini come chiesto d… - CatelliRossella : ???????????????Covid: in India 315 mila nuovi casi, record mondiale - Asia - ANSA - marcomarasco : RT @milanobiz: ???? Variante Indiana, la terribile ondata Covid. Ecco cosa sta succedendo in India. -