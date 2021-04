Covid: il Torino ritrova Sirigu, il portiere è negativo (Di giovedì 22 aprile 2021) Salvatore Sirigu è guarito dal Coronavirus. Dopo 17 giorni di isolamento, il tampone a cui si è sottoposto il portiere del Torino è risultato negativo. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Salvatoreè guarito dal Coronavirus. Dopo 17 giorni di isolamento, il tampone a cui si è sottoposto ildelè risultato. Nelle prossime ore si sottoporrà alle visite ...

