COVID, il bollettino dell'Asl di Avellino: numeri alti tra il capoluogo e Solofra (Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.222 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 74 persone: – 1, residente nel comune di Aiello del Sabato; – 1, residente nel comune di Atripalda; – 12, residenti nel comune di Avellino; – 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino; – 3, residenti nel comune di Calabritto; – 1, residente nel comune di Calitri; – 3, residenti nel comune di Capriglia Irpina; – 4, residenti nel comune di Castelfranci; – 3, residenti nel comune di Cesinali; – 2, residenti nel comune di Flumeri; – 3, residenti nel comune di Forino; – 1, residente nel comune di Manocalzati; – 2, residenti nel comune di Marzano di Nola; – 1, residente nel comune di Mercogliano; – 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 2, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 2, residenti nel comune di Montefredane; – ...

