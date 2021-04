Covid, gli Usa sconsigliano viaggi in Italia e nell'80% dei Paesi nel mondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno deciso un significativo aumento nel numero dei Paesi nei quali sconsigliano di viaggiare perch ad alto rischio per il coronavirus. L aggiornamento delle linee guida sui viaggi ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 aprile 2021) Gli Stati Uniti hanno deciso un significativo aumento nel numero deinei qualidiare perch ad alto rischio per il coronavirus. L aggiornamento delle linee guida sui...

Advertising

MediasetTgcom24 : Dl Covid: chi falsifica il pass per gli spostamenti rischia il carcere #decretocovid - fanpage : Gli Stati Uniti sconsigliano ai propri cittadini di viaggiare in Italia a causa dell’alto rischio di contagio… - Corriere : Contagi in crescita, casi positivi tra gli atleti già vaccinati: Olimpiadi di Tokyo sempre più a rischio - Profilo3Marco : RT @Corriere: Contagi in crescita, casi positivi tra gli atleti già vaccinati: Olimpiadi di Tokyo sempre più a rischio - CiccioniSe : RT @foisluca84: Boris Johnson ha sconfitto il covid, ha sconfitto la SuperLega, adesso gli rimane soltanto da sconfiggere il suo parrucchie… -