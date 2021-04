Covid | giunte in Campania le prime 17 300 dosi di vaccino Johnson & Johnson

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sono appena arrivate in17.300dimonodose Janssen della. Si tratta della consegna inizialmente attesa per venerdì 16 aprile, ma sospesa in attesa del via libera alla distribuzione dei vacciniarrivati in Italia all’hub della Difesa di Pratica di Mare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lbianchetti : @Fen_church @BeppeSala Onestamente però non è più così. Anzi, la migliore azione delle ultime due giunte è stata ri… - ledep : I due finalisti sono usciti da una rosa di 339 PROPOSTE (una Super League di nomi vulcanici) giunte in municipio da… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giunte

BariToday

Nonostante tutto, in ragione della complicata situazione, vista anche l'emergenza, siamo rimasti al nostro posto votando gli atti nelle uniche 3convocate in 4 mesi via Whatsapp ad horas ......dal suo precedessore nel gennaio 2020 che crisi economica innescata dalla pandemia di- 19 ha ... Riguardo alle operazioni esplorate nel passato e che non sonoa soluzione positiva, come ...ROMA (attualità) - Sfogo del parlamentare del Pd, che non riesce a recuperare le ceneri del figlio m ...Hanno marciato sino a Cagliari da tutta l'Isola per chiedere aiuti economici. Torronai e paninari, ora, possono esultare: "Gli aiuti copriranno tutti i mesi, sino al prossimo giugno, nei quali siamo s ...