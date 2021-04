Covid Germania, quasi 30mila contagi in 24 ore (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 29.518 i nuovi contagi registrati in Germania e comunicati al Robert Koch Institut nelle ultime 24 ore. I decessi attribuiti al Covid-19 sono stati nello stesso periodo 259. Il tasso federale di incidenza settimanale – le nuove infezioni per 100mila abitanti – è 161,1. Ieri era di 160,1. La Camera alta del parlamento tedesco, il Bundesrat, si pronuncerà oggi sulle nuove norme nazionali anti-Coronavirus approvate ieri dal Bundestag, il cosiddetto ‘freno di emergenza’ da attivare in presenza di un alto numero di infezioni, oltre 100 su 100mila abitanti per tre giorni consecutivi. La Camera – composta dai delegati dei governi dei 16 Laender – si riunirà alle 11. Dopo l’approvazione del Bundesrat il provvedimento dovrà essere firmato dal presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 29.518 i nuoviregistrati ine comunicati al Robert Koch Institut nelle ultime 24 ore. I decessi attribuiti al-19 sono stati nello stesso periodo 259. Il tasso federale di incidenza settimanale – le nuove infezioni per 100mila abitanti – è 161,1. Ieri era di 160,1. La Camera alta del parlamento tedesco, il Bundesrat, si pronuncerà oggi sulle nuove norme nazionali anti-Coronavirus approvate ieri dal Bundestag, il cosiddetto ‘freno di emergenza’ da attivare in presenza di un alto numero di infezioni, oltre 100 su 100mila abitanti per tre giorni consecutivi. La Camera – composta dai delegati dei governi dei 16 Laender – si riunirà alle 11. Dopo l’approvazione del Bundesrat il provvedimento dovrà essere firmato dal presidente. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

