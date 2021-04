Covid: Fontana, 'uscita dalla crisi passa da imprese e innovazione' (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Sono convinto che per le imprese del nostro territorio sia necessario intervenire in una completa innovazione tecnologica perché il futuro passa attraverso da qui. Anche come pubblica amministrazione, dobbiamo darci da fare, non possiamo permetterci di non seguire la velocità con cui andrà il futuro il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria. "Stiamo vivendo un periodo molto particolare nel quale dobbiamo avere capacità di progettare il futuro del nostro Paese -avverte Fontana-; abbiamo delle risorse che arrivano dall'Europa, stiamo uscendo da un periodo di estrema crisi che ci dà la possibilità, però, di organizzarci per ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) - "Sono convinto che per ledel nostro territorio sia necessario intervenire in una completatecnologica perché il futuroattraverso da qui. Anche come pubblica amministrazione, dobbiamo darci da fare, non possiamo permetterci di non seguire la velocità con cui andrà il futuro il mondo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo alla terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria. "Stiamo vivendo un periodo molto particolare nel quale dobbiamo avere capacità di progettare il futuro del nostro Paese -avverte-; abbiamo delle risorse che arrivano dall'Europa, stiamo uscendo da un periodo di estremache ci dà la possibilità, però, di organizzarci per ...

