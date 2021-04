Covid: Fontana, ‘stiamo investendo 4 mld, ma vincoli Pa ci limitano a pubblico’ (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) – “Come Regione Lombardia crediamo nell’investimento, nell’innovazione e nella ricerca; abbiamo approvato un programma strategico triennale mettendo a disposizione fra risorse pubbliche e private più di 750 milioni di euro perché crediamo nella digitalizzazione delle imprese del nostro territorio. Questa è una battaglia su cui ci stiamo impegnando” Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) Milano, 22 apr.(Adnkronos) – “Come Regione Lombardia crediamo nell’investimento, nell’innovazione e nella ricerca; abbiamo approvato un programma strategico triennale mettendo a disposizione fra risorse pubbliche e private più di 750 milioni di euro perché crediamo nella digitalizzazione delle imprese del nostro territorio. Questa è una battaglia su cui ci stiamo impegnando” Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio, intervenendo alla terza edizione di Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore e Confindustria. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

zazoomblog : Covid: Fontana stiamo investendo 4 mld ma vincoli Pa ci limitano a pubblico - #Covid: #Fontana #stiamo #investendo - Bianca34874951 : RT @ilgiornale: Sembra siano efficaci come il tampone naso-faringeo. L'annuncio di #Fontana per la #scuola: 'Via libera da maggio' https://… - ilgiornale : Sembra siano efficaci come il tampone naso-faringeo. L'annuncio di #Fontana per la #scuola: 'Via libera da maggio' - TV7Benevento : Covid: Fontana, 'uscita dalla crisi passa da imprese e innovazione'... - MiTomorrow : «Il vero ed unico limite» è la disponibilità dei vaccini: le parole di Fontana ? #vaccini #covid #lombardia -