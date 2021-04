Covid Emilia-Romagna | oggi 1 010 contagi e 28 morti | bollettino 22 aprile

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sono 1.010 i nuovida coronavirus in, secondo la tabella deldi, 22. Registrati inoltre 28. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, si sono registrati 361.700 casi di positività, 1.010 in più rispetto a ieri, su un totale di 27.511 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%. Purtroppo, si registrano 28 nuovi decessi. In totale, dall’inizio dell’epidemia le vittime in regione sono state 12.718. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuoviati, 374 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 361 erano già in ...