Covid, ecco perché il governo non ha prolungato il coprifuoco alle 22 fino al 31 luglio (Di giovedì 22 aprile 2021) Se i dati epidemiologici lo permetteranno, il coprifuoco alle 22 non è destinato a restare fino al 31 luglio. È questo, secondo quanto si apprende da fonti di governo, il ragionamento del premier Mario Draghi e del suo esecutivo nel confermare nel decreto, per tutto il mese di maggio, l'orario del coprifuoco stabilito nella cabina di regia (COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO). Da giugno, quindi, a seconda dei risultati dell'analisi della situazione epidemiologica, la misura potrebbe slittare alle ore 23 o anche essere eliminata (Covid, AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE).

