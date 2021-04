Covid, D’Amore (Asl Na 2): Vaccino, a Napoli si sono prenotati solo 20 mila over 60 su 160 mila (Di giovedì 22 aprile 2021) “Siamo da 1 settimana a chiamare gli over 60 e le adesioni sono scarse. Abbiamo target 160mila e hanno aderito 20mila in piattaforma. sono fasce che rientrano in età lavorativa e quindi ci sono anche problemi con gli orari”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio D’Amore intervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Poi ha aggiunto: “Serve l’opzione volontaria extra piattaforma per capire, stiamo vaccinando la metà delle persone potenziali. Questo è il tema che si riproporrà per la fascia 40-60 anni. Sul territorio alla fine apriremo 22 centri vaccinali e riesco a vaccinare oltre 10mila al giorno ma, devono darmi ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 22 aprile 2021) “Siamo da 1 settimana a chiamare gli60 e le adesioniscarse. Abbiamo target 160e hanno aderito 20in piattaforma.fasce che rientrano in età lavorativa e quindi cianche problemi con gli orari”. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl2 Nord Antoniointervenendo nella trasmissione “Barba e capelli” condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc. Poi ha aggiunto: “Serve l’opzione volontaria extra piattaforma per capire, stiamo vaccinando la metà delle persone potenziali. Questo è il tema che si riproporrà per la fascia 40-60 anni. Sul territorio alla fine apriremo 22 centri vaccinali e riesco a vaccinare oltre 10al giorno ma, devono darmi ...

