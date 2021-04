Covid: coprifuoco alle 22 e ristoranti al chiuso dal 1 giugno. Decreto riaperture: strappo della Lega (Di giovedì 22 aprile 2021) Conferma del coprifuoco alle ore 22 nel nuovo Decreto Covid sulle riaperture. Ma il governo si spacca. La Lega non vota a favore e si astiene. Aveva chiesto invano di posticipare alle 23 l’inizio del coprifuoco notturno. In compenso, dal 1 giugno, i ristoranti potranno aprire anche al chiuso ma soltanto a pranzo. Draghi irritato con Salvini Il premier Mario Draghi tiene la sua linea: riaprire ma con gradualità. Ragionamento che il premier aveva fatto già alla cabina di regia della settimana scorsa quando si era deciso di dare luce verde ai ristoranti all’aperto anche a cena ma mantenendo, almeno per un primo periodo, il coprifuoco ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 22 aprile 2021) Conferma delore 22 nel nuovosulle. Ma il governo si spacca. Lanon vota a favore e si astiene. Aveva chiesto invano di posticipare23 l’inizio delnotturno. In compenso, dal 1, ipotranno aprire anche alma soltanto a pranzo. Draghi irritato con Salvini Il premier Mario Draghi tiene la sua linea: riaprire ma con gradualità. Ragionamento che il premier aveva fatto già alla cabina di regiasettimana scorsa quando si era deciso di dare luce verde aiall’aperto anche a cena ma mantenendo, almeno per un primo periodo, il...

