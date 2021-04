Covid: come è cambiata l’industria della bellezza? Le nuove abitudini beauty (Di giovedì 22 aprile 2021) Il Covid ha cambiato le nostre vite e le nostre abitudine ma quanto e cosa è invece cambiato per il fattore bellezza? Che il Covid abbia cambiato e sconvolto la vita di tutti sembra essere un dato abbastanza certo. L’avvento della pandemia ha colpito e mandato in crisi numerosi settori ed ha inevitabilmente mutato anche le nostre vite e le nostre abitudini, persino quelle relative alla cura di sè e ai prodotti per la bellezza. Se da una parte infatti, le donne hanno trascorso più tempo in casa dall’altra forse, hanno dedicato meno tempo al loro make-up quotidiano. Vediamo allora, secondo alcuni studi a cura di diverse società di mercato, come e cosa è cambiato nell’industria della bellezza dopo il ... Leggi su donnaglamour (Di giovedì 22 aprile 2021) Ilha cambiato le nostre vite e le nostre abitudine ma quanto e cosa è invece cambiato per il fattore? Che ilabbia cambiato e sconvolto la vita di tutti sembra essere un dato abbastanza certo. L’avventopandemia ha colpito e mandato in crisi numerosi settori ed ha inevitabilmente mutato anche le nostre vite e le nostre, persino quelle relative alla cura di sè e ai prodotti per la. Se da una parte infatti, le donne hanno trascorso più tempo in casa dall’altra forse, hanno dedicato meno tempo al loro make-up quotidiano. Vediamo allora, secondo alcuni studi a cura di diverse società di mercato,e cosa è cambiato neldopo il ...

Advertising

RaiNews : A. #Crisanti, microbiologo, a @RaiStudio24: non si vaccina in presenza di trasmissione perché si esercita una press… - WRicciardi : 11 morti in tutto senza mai fare lockdown. Un nuovo studio spiega come Taiwan ha battuto il Covid-19 - Adnkronos : #Passvaccinale: il sottosegretario alla Salute lancia la proposta. Che ne pensate? - _Cchiara14 : RT @valy_s: #Zangrillo “i dati sui morti #Covid19 vanno sicuramente rivisti. Se ad es. una persona ha un infarto e viene portata nel mio os… - UffailnickA : @PagellaPolitica I vaccini, e lo state dicendo alla nausea, sono sicuri come ogni farmaco Cioè, per molti fanno il… -